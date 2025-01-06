محافظ كفر الشيخ: رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة خلال احتفالات أعياد الميلاد

أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، رفع درجة الاستعداد والجاهزية الكاملة بأجهزة المحافظة ومن بينها المستشفيات والوحدات الصحية والمرافق الحيوية، بحضور الدكتور محمد أبوالسعد، وكيل وزارة الصحة، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد.

شدد محافظ كفرالشيخ، على إزالة كافة الاشغالات ومنع انتظار السيارات بمحيط الكنائس والمنشآت الحيوية، ورفع مستوى النظافة والتجميل، والرفع الفوري لمخلفات القمامة، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، وصيانة الكشافات والأعمدة بالشوارع المحيطة بدور العبادة، مشددًا أنه لا تهاون مع المقصرين.

أكد محافظ كفرالشيخ، حسن معاملة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية في محيط الكنائس والشوارع المحيطة بها، وكذلك تأمين أماكن التجمعات للمواطنين أثناء احتفالاتهم بأعياد الميلاد، وفتح المتنزهات والحدائق العامة أمام المواطنين.

فيما وتقدم محافظ كفرالشيخ، بأصدق التهنئة للمصريين بمناسبة الإحتفال برأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، داعياً المولى العلى القدير أن يحفظ مصر الكنانة وشعبها العظيم من كل سوء.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه تم رفع درّجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة، والمستشفيات والوحدات الصحية والأطقم الطبية، وتوفير المستلزمات الطبية على مستوى المحافظة، وعقد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، للمتابعة اللحظية بالصوت والصورة من المواقع المختلفة، بشكل دائم على مدار الساعة للتفاعل والتواصل مع المواطنين، بالتنسيق والتعاون مع جميع الأجهزة المعنية، مشدداً على حسن معاملة المواطنين وخاصة كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أن هناك تأمينًا كاملًا، وإجراءات أمنية مكثفة بمحيط الكنائس وعلي محاور الطرق وإنتشار الفرق الأمنية بالشوارع والميادين العامة والمؤدية إلي الكنائس والمتنزهات العامة لتأمين الإحتفالات .

أشاد محافظ كفرالشيخ، بالإجراءات التأمينية المتبعة موجها كل الشكر والتقدير، للواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية- مدير أمن كفرالشيخ، ولرجال قوات الشرطة لما يقومون به من جهد في تأمين دور العبادة، وإجراءات فحص المترددين من خلال البوابات الإلكترونية، ومنظومة كاميرات المراقبة على أسوار الكنائس وبداخلها، والاطمئنان على العملية الأمنية بجميع دور العبادة بالمحافظة، لتحقيق أعلى درجات التأمين.