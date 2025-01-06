برلماني: الغزو الثقافي الخارجي أصبح يستهدف الشباب

أكد النائب عبد العزيز النحاس، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر دولة عظمي في الثقافة لما تملكه من تراث ثقافي وإنساني كبير، وتمتلك ثروة تراثية وحضارية هائلة، مشيرا إلى أنه في السنوات الاخيرة لم نستغل أذرع الثقافة الاستغلال الأمثل وأولها قضية الوعي، خاصة أن الغزو الثقافي الخارجي أصبح بيستهدف الشباب.

وأضاف النحاس في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم المخصص لمناقشة طلب مُقدم من النائبة هالة كمال بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تعزيز الحرف اليدوية، وطلب مُقدم من النائب عبد الرحيم كمال بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو البرامج الثقافية، وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وتطوير قصور الثقافة أن مصر كدولة عريقة في الثقافة ، وأن ثورة 30 يونيو اظهرت ذلك عندما استشعر الشعب خطورة سطو الجماعات الإرهابية علي هويتهم الوطنية ومحاولة تغييرها.

وبين عبد العزيز النحاس، أن مصر كان لديها وزير ثقافة اسمه فاروق حسني كان يقاتل من أجل إيجاد مخصصات لكي يحدث نوع من الأنشطة ويوظف الثقافة لقضايا المجتمع .

ولفت النحاس إلى أن قصور الثقافة “ محتاجة وكلنا شايفين مايحدث حولنا وشايفين مشاكل في منتهي الخطورة” ، من خلال إعادة إنتاج تيارات متشددة، ونحتاج إلى وقفة وتضافر جهود من كل الوزارت التي تساعد في نشر الوعي ونشر قضية هامة جدا وقضية أمن قومي وهي الوعي.