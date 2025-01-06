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الإثنين 06 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة عاطل إلى المحاكمة بتهمة سرقة عقار في مدينة بدر

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
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أمرت نيابة الشروق وبدر، بإحالة عاطل ضبط أثناء سرقته عقار بدائرة قسم شرطة بدر، للمحاكمة فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

تعود الواقعة عندما تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة بدر حال شروعه فى السرقة من داخل أحد العقارات، وبحوزته (مفك ، بنسة كهربائية) وبمواجهته اعترف بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل الوحدات السكنية تحت التشطيب بأسلوب "القطع"، وأقر بارتكابه (8 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب)، وتم بإرشاده ضبط الكابلات الكهربائية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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