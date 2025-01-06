محمود بنتايج يخضع لتدريبات تأهيلية استعدادًا للعودة للمران الجماعي

أدى المغربي محمود بنتايج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران الفريق اليوم الاثنين، استعدادًا لمباراة أبو قير للأسمدة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وخضع بنتايج لتدريبات تأهيلية تحت إشراف مصطفى عبده، أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي بالنادي، في محاولة لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية في الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التدريبات في إطار خطة الجهاز الطبي للنادي لتسريع عملية تعافي اللاعب من إصابته في المفصل بين الترقوة ولوح الكتف.

ويعكف الجهاز الطبي على توفير كافة السبل التي من شأنها أن تساعد في تجهيز بنتايج للعودة للملاعب في أقرب وقت، خاصة مع اقتراب المباريات المهمة للفريق.

ويستعد الزمالك لملاقاة أبو قير للأسمدة يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.