إحالة 3 خفراء بتهمة احتجاز لص والاعتداء عليه بالقطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة 3 أشخاص لقيامهم بإحتجاز آخر داخل موقع تحت الانشاء والتعدى عليه بالضرب بنطاق محافظة القاهرة، للمحاكمة فيما هو منسوب إليهما من اتهامات.

إحالة 3 خفراء في القطامية

تعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة بقيام بعض الأشخاص باحتجاز شخص داخل غرفة خشبية بموقع تحت الإنشاء تابع لشركة إنشاءات بمنطقة جبلية بدائرة القسم.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (3 خفراء – مقيمون بمحافظة القاهرة).. وبحوزتهم (2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات- كرباج مصطنع) لقيامهم بإحتجاز (خفير آخر- مقيم بمحافظة الجيزة "مصاب بجروح سطحية وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم") وتكبيله والتعدى عليه بالضرب لقيامه بسرقة كابلات كهربائية من داخل الموقع خفرتهم، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بإرتكاب الواقعة بقصد الضغط على أهلية المذكور لدفع قيمه المسروقات، وبمناقشة المجنى عليه اعترف بسرقة بعض الكابلات الكهربائية من الموقع المشار إليه وبيعها لتجار الخردة الجائلين، واتهمهم بإحتجازه والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.