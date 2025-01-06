تعليمات خاصة لأحمد محمود و"أيشو" على هامش مران الزمالك

عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع ثنائي الفريق أحمد محمود وأحمد عبد الرحيم "إيشو" على هامش مران اليوم الاثنين، وذلك في إطار استعدادات الفريق لمباراة أبو قير للأسمدة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

جروس يعقد جلسة مع "إيشو" ومحمود لتحديد المهام الخاصة استعدادًا لمباراة أبو قير للأسمدة

وخلال الجلسة، منح جروس تعليمات دقيقة للثنائي حول الأدوار المنتظرة منهما في المباراة، بالإضافة إلى تحديد بعض المهام الفنية التي يجب عليهما تنفيذها خلال تدريبات اليوم، استعدادًا لخوض اللقاء المقبل أمام أبو قير للأسمدة يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

ويواصل الزمالك تحضيراته المكثفة لملاقاة أبو قير، حيث يسعى الجهاز الفني للفريق لضمان جاهزية كافة اللاعبين لتقديم أداء قوي في البطولة المحلية.