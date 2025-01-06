140 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن أكثر من 140 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، مضيفة أن شرطة الاحتلال كثفت وجودها عند أبواب المسجد الأقصى وفي محيط البلدة القديمة، وعرقلت دخول المصلين إلى المسجد.

وأشارت إلى أن عصابات المستوطنين الإرهابيين اقتحمت باحات المسجد الأقصى 256 مرة خلال عام 2024.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، في أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها عند أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة.