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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس "الشيوخ": الثقافة رقم واحد في تكوين الهوية المصرية والحفاظ عليها

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
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قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، لمناقشة طلب المناقشة العامة بشأن البرامج الثقافية وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وكذا تطوير قصور الثقافة: "انه إذا تركنا الأمر للموازنة وأشوف الدولة تديني قد ايه علشان أطورها لن أصل إلى شيء.. والقضية قضية أولويات، لأن الثقافة هي رقم واحد في تكوين الهوية المصرية والحفاظ عليها، وكان من الضروري أن يحسن إدارة الثقافة منذ القدم". 

و أكد رئيس الشيوخ ، بقوله :" كان والدي يقول: "الشعوب تربي مثل ما تربي الاطفال"، مضيفا: "ليس عيبا اني ابتدي اهتم واحسن مستواهم منذ الصغر بالثقافة من خلال التجمعات الثقافية العادية لأن الناس تعبانة وتحتاج إلي اقل قدر من الترفيه".

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