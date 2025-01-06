جروس يخصص تدريبات بدنية وتأهيلية لبدلاء الزمالك أمام المصرى

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية مكثفة للاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة المصري في الكونفدرالية، وذلك خلال مران الفريق الذي أقيم اليوم الاثنين على ملعب النادي.

وتحت إشراف مدرب الأحمال شيخ بوزيان، قام اللاعبون بأداء مجموعة من التدريبات البدنية المتنوعة التي شملت تمارين بالقوة والسرعة، بالإضافة إلى فقرة تدريبية بالكرة لتعزيز لياقتهم البدنية وتهيئتهم للمباراة القادمة.

ويواصل الفريق استعداداته لملاقاة أبو قير للأسمدة، يوم الخميس المقبل، في إطار دور الـ32 لبطولة كأس مصر، حيث يسعى الجهاز الفني لضمان جاهزية جميع اللاعبين لمواصلة المسيرة الناجحة في البطولة المحلية.