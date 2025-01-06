رئيس برلمانية مستقبل وطن بالشيوخ: من الضروري تقييم قيمة قصور الثقافة كأصول

قال النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن من الضروري أن يتم تقييم قيمة قصور الثقافة كأصول لأن أغلبيتها تتنوع ما بين قيمة تاريخية وموقع متميز، مؤكدا ضرورة التنسيق مع القطاع الخاص والدخول معه في شراكات لتمكن من تطويرها وعدم الاعتماد علي موازنة الدولة والإنتظار أن يتم صرف مبالغ للقيام بالتطوير المطلوب.

وتابع الخولي خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأثنين، أثناء مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائبة دينا محمد نبيل هلالي بشأن "البرامج الثقافية وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وكذا تطوير قصور الثقافة :" إذا تركنا الأمر للموازنة واشوف الدولة تديني قد ايه علشان اطورها لن أصل الي شيء".

وتحدث رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن مثالا بمراكز الشباب والشراكة التي اعلنت عنها وزارة الرياضة مع القطاع الخاص في هذا الشأن ، قائلا:" لازم يطبق علي قصور الثقافة واشوف اقدر ادخل القطاع الخاص قد ايه ".

وأشار إلى أن هناك قصور ثقافة تاريخية لن يتم المساس بها ، لأنها تمثل تاريخ ، بينما الأخري تتمتع بموقع جغرافي متميز يمكن استغلالها والترويج لها للشراكة مع القطاع الخاص ، مضيفا :" لا اعتقد أن الأمر سيتطلب منهم مبالغ كبيرة عند إقامة فاعلية او الترويج لها ، ولكن الأمر سيكون معتمد أكثر علي التنظيم والادارة

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ علي حديث الخولي بقوله: القضية قضية أولويات لأن الثقافة هي رقم واحد في تكوين الهوية المصرية والحفاظ عليها ، وكان من الضروري ان يحسن ادارة الثقافة منذ القدم ".

وأكد رئيس الشيوخ ، بقوله :" كان والدي يقول :" الشعوب تربي مثل ما تربي الاطفال "، مضيفا :" ليس عيبا اني ابتدي اهتم واحسن مستواهم منذ الصغر بالثقافة من خلال التجمعات الثقافية العادية لأن الناس تعبانة وتحتاج إلي اقل قدر من الترفيه ".

و أشار إلى أن حزب ما أقام الاسبوع الماضي منصة بسيطة بمنطقة الكربة للترفيه عن الناس ، وكان المشهد ملفت للنظر من كثرة الاقبال عليها ، قائلا :الملف يحتاج إلي الكثير ويجب أن توضع الثقافة في أولي الأولويات.