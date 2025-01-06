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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تريزيجية يغيب عن جنازة والدته في كفرالشيخ

شقيقا تريزيجية يقرأن
شقيقا تريزيجية يقرأن القرآن الكريم بجوار جثمانها في المسجد
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قال مصدر قريب من عائلة أسرة، اللاعب محمود حسن تريزيجية نجم منتخب مصر لكرة القدم، نجم الريان القطري المعار من نادي طرابزون التركي، أن اللاعب لن يتمكن من اللاحق بجنازة والداته بمدينة كفرالشيخ ، بسبب سفره فجر اليوم من منزل الأسرة لقطر، بعد أن مكث معها طوال الليل، بأحد المستشفيات. 

وأضاف المصدر، أن اللاعب من المرجح أن يصل لمسقط رأسه بمحافظة كفرالشيخ، لتلقي العزاء في والداته. 

وكان جثمان، الحاجة فاديه إبراهيم ريان والتي توفيت عن عمر 75 سنة، مدرسة على المعاش،قد وصل لمسجدالتنعيم غرب مدينة كفرالشيخ، لأداء صلاة الجنازة بحضور أسرته وأهالي كفرالشيخ .

والفقيدة هي، والدة لثلاثة لاعبين وابنتين، وهم، كابتن أحمد حسن، وكابتن محمد حسن وأشرهم كابتن محمود حسن ترزيجيه، والذي كتب على صفحته قبل أيام داعياً لها بالشفاء العاجل، ثم كتب على صفحته اليوم ناعياً أياها “ والداتي في ذمة الله". 

وكانت “البوابة نيوز”، قد التقت سابقاً، والدة تريزيجية رحمة الله عليها، على هامش أحدى مبارايات المنتخب المصري في بطولة الأمم الأفريقية، وقالت إنها ممنوعة من مشاهدة مبارايات المنتخب الذي يكون تريزيجية طرفاً فيها بسبب مرض القلب وذلك بتعليمات من الأطباء، وذلك على خلفية إصابته منذ عدة سنوات بخلع في الكتف قبل أحترافه، حينما كان يلعب في النادي الأهلي في مباراة الأفريقي التونسي في الكونفدرالية. 

وقالت أسرة تريزيجية، والتي مازالت تسكن بمدينة كفرالشيخ، أن تريزيجية طوال فترات احترافه، كان يتصل يومياً بوالداته للأطمئنان عليها، وكان يستغل فترات توقف المبارايات للأطمئنان عليها. 

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كفرالشيخ محافظة كفرالشيخ محمود حسن تريزيجيه تريزيجية يغيب عن جنازة والدته بكفرالشيخ سفر تريزيجية لقطر قبل وفاة والداته بساعات