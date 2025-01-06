زياد كمال ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك

انتظم زياد كمال، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الاثنين، على ملعب النادي، استعدادًا للمباراة المقبلة أمام أبو قير للأسمدة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وكان اللاعب قد غاب عن الفريق في الفترة الماضية بسبب إصابته بآلام في الظهر، إلا أنه تماثل للشفاء تمامًا، ليعود للمشاركة في تدريبات الفريق بشكل طبيعي.

وقام الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بمتابعة حالة اللاعب عن كثب، حيث اطمأن على جاهزيته البدنية قبل المشاركة في مران اليوم.

ويستعد الزمالك لملاقاة أبو قير للأسمدة يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، حيث يسعى الفريق الأبيض لتحقيق الفوز والعبور إلى الدور التالي من البطولة.