ads
الإثنين 06 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

زياد كمال ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك

زياد كمال
زياد كمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتظم زياد كمال، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الاثنين، على ملعب النادي، استعدادًا للمباراة المقبلة أمام أبو قير للأسمدة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وكان اللاعب قد غاب عن الفريق في الفترة الماضية بسبب إصابته بآلام في الظهر، إلا أنه تماثل للشفاء تمامًا، ليعود للمشاركة في تدريبات الفريق بشكل طبيعي. 

وقام الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بمتابعة حالة اللاعب عن كثب، حيث اطمأن على جاهزيته البدنية قبل المشاركة في مران اليوم.

ويستعد الزمالك لملاقاة أبو قير للأسمدة يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، حيث يسعى الفريق الأبيض لتحقيق الفوز والعبور إلى الدور التالي من البطولة.

زياد كمال الزمالك التدريبات الجماعية كاس مصر أبو قير للأسمدة الدكتور محمد أسامة