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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ماكرون: على الولايات المتحدة إقناع روسيا بالتفاوض بشأن الصراع في أوكرانيا

ماكرون
ماكرون
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه على الولايات المتحدة إقناع روسيا بالجلوس على طاولة المفاوضات بشأن الصراع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن البرنامج النووي الإيراني يقترب من نقطة اللاعودة.. وفرنسا ستحتاج إلى إجراء مناقشة استراتيجية بشأن طهران مع ترامب.

وأضاف "ماكرون" في كلمته أمام المؤتمر السنوي لسفراء فرنسا، والمذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أنه لا يمكن التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية دون مشاركة أوكرانيا وأوروبا في المفاوضات.

وأوضح: "علينا التحرك لحل الأزمات المتعلقة بالهجرة واللجوء وسنعمل على حماية حدودنا، وسنطبق ميثاق الهجرة واللجوء بالتعاون والتنسيق مع الدول المجاورة".

وأردف، الرئيس الفرنسي: "أن أولوياته الحالية تعزيز أمن فرنسا ضد مخاطر الإرهاب، مؤكدا على تطلعه لإطلاق عملية سياسية في سوريا كما يأمل عودة اللاجئين إلى بلادهم".

 

إيمانويل ماكرون روسيا فرنسا ترامب القاهرة الاخبارية الارهاب