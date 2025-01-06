استعدادًا لأبو قير بالكأس.. تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك الأساسيين أمام المصرى

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة المصري، التي أقيمت أمس ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية، تدريبات استشفائية وتأهيلية خلال مران اليوم الاثنين على ملعب النادي.

وجاء ذلك ضمن التحضيرات لمباراة الفريق المقبلة أمام أبو قير للأسمدة في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس، أن يكتفي لاعبو التشكيلة الأساسية في مباراة المصري بتدريبات استشفائية وتأهيلية، مع استبعادهم من المشاركة في باقي فقرات المران، وذلك حرصًا على عدم تعرضهم للإجهاد أو الإصابات قبل المواجهة المرتقبة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الحفاظ على جاهزية اللاعبين بدنيًا وذهنيًا لتقديم أفضل أداء في مباراة كأس مصر المقبلة.

وفي الوقت نفسه، واصل باقي اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة المصري تدريباتهم بشكل طبيعي، حيث ركز الجهاز الفني على رفع مستوى لياقتهم البدنية وتكثيف التحضيرات الفنية استعدادًا لتلك المواجهة المهمة.

ويستعد فريق الزمالك لملاقاة أبو قير للأسمدة يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، حيث يسعى الفريق الأبيض لتحقيق الفوز والتقدم في المسابقة.