طارق رسلان: مصر مستهدفة بحملات شائعات ممنهجة.. وعلى وزارة الثقافة وضع رؤية لحماية الهوية

أكد النائب طارق رسلان، نائب ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أن مصر مستهدفة بخطط ممنهجة، أولها الشائعات وتهميش البنية التحتية، ولابد من الانتباه لهذا الخطر الذي من شأنه أن يكون تهديد حقيقي لهذا المخططات.

وأضاف "رسلان" في كلمته خلال الجلسة العامة، اليوم، المخصصة لمناقشة طلب مُقدم من النائبة هالة كمال بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تعزيز الحرف اليدوية، وطلب مُقدم من النائب عبد الرحيم كمال بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو البرامج الثقافية، وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وتطوير قصور الثقافة، أن عدد قصور الثقافة يتعدى الـ 600 قصر ثقافة، متطورة رائعة.. ولكن ينقصها بعض الإمكانيات.

وطالب "رسلان" وزير الثقافة بالنظر إلى قصور الثقافة في الأقاليم تحديداً، لأن الإمكانيات بسيطة، ولابد من آليات حديثة، لكي ترد على الحملة الممنهجة التي تسعى إلى زعزعة الكيان المصري،

كما طالب وزارة الثقافة أيضًا بوضع رؤية موجهة لحماية الهوية المصرية، حتى نتمكن من الحفاظ على الأطفال والشباب الذين يترددون على القصور الثقافية.