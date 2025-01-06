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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 45،854 فلسطينيا

الحرب في غزة
الحرب في غزة
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 ارتفع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 45،854، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.


وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، اليوم الاثنين، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 109،139 مصابا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 48 شهيدا و75 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.
في سياق آخر، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه، اليوم، وزير الحكم المحلي الفلسطيني سامي حجاوي، والوفد المرافق له عند حاجز عسكري، في /مسافر يطا/، جنوبي مدينة الخليل.
وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، في تصريح، إن قوات الاحتلال احتجزت موكب وزير الحكم المحلي، والوفد المرفق له، خلال زيارة ميدانية لمنطقة /بادية يطا/، بهدف الاستماع لمطالب المواطنين في البادية لدعم صمودهم في مواجهة الأخطار التي تلحق بهم وبممتلكاتهم، من الاحتلال ومستوطنيه.

حصيلة الشهداء في قطاع غزة الأطفال والنساء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر