"تضامن الغربية": توزيع 1000 كيلو لحوم علي الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة رأس السنة

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، توزيع (1000) كيلو لحوم مجاناً على الأولى بالرعاية بكنيسة السيدة العذراء مريم بالمحلة الكبري، وكنيسة الشهيدة رفقة وأولادها قرية سنباط بمركز زفتي، وكنيسة الملاك ميخائيل بالحكمة بمركز طنطا، وكنيسة السيدة العذراء مريم بكفر سليمان بمركز السنطة، وذلك فى اطار الاحتفالات بمناسية العام الميلادى الجديد 2025.

وجاء ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية ، ولإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وقالت حسناء ابراهيم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أنه تم توزيع (1000) كيلو لحوم على 500 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والاكثر احتياجًا من المسحيين، مؤكدًا أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم .