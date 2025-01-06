جروس يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة أبو قير للأسمدة في كأس مصر

عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة تحفيزية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم الاثنين، على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة أبو قير للأسمدة التي ستجمع الفريقين يوم الخميس المقبل في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وخلال الجلسة، وجه جروس رسالة واضحة للاعبين بضرورة إغلاق ملف بطولة الكونفدرالية بشكل مؤقت والتركيز التام في مباراة كأس مصر المقبلة.

وأكد المدير الفني على أهمية اللقاء، مشددًا على أن الفريق يجب أن يكون في قمة استعداداته، بعيدًا عن أي انشغالات أو تراخٍ قد يؤثر على الأداء، محزرًا من الاستهانة بالفريق المنافس، وموضحًا أن مباريات كأس مصر دائمًا ما تشهد مفاجآت غير متوقعة، وأن أي نوع من الاستهتار قد يضع الفريق في مأزق.

وأصر جروس على أن اللاعبين يجب أن يبذلوا أقصى جهد ممكن في الفترة الحالية لضمان جاهزيتهم التامة للمباراة القادمة.

وفي نهاية الجلسة، ألقى المدير الفني الضوء على بعض الجوانب الفنية التي سيتم العمل على تنفيذها خلال مران اليوم، والتي تتعلق بالتحضير التكتيكي للمباراة، لضمان تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء أبو قير للأسمدة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض المباراة المرتقبة ضد أبو قير للأسمدة على ستاد القاهرة الدولي يوم الخميس المقبل، حيث يسعى الفريق الأبيض لتحقيق الفوز والتقدم في البطولة التي تعتبر واحدة من أبرز البطولات المحلية في مصر.