ads
الإثنين 06 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية يتابع الصوب الزراعية بالنوبارية وقها

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد اللواء أشرف الشرقاوي رئيس مجلس ادارة منتجي ومصدري الحاصلات البستانية زراعات الاتحاد بالصوب بمنطقة قها حيث تم زراعة 35 صوبة بالشراكة مع مركز البحوث الزراعية (معهد بحوث البساتين) بمحاصيل (الطماطم – الفلفل بأنواعه – الخيار) ومن المنتظر تصدير الفلفل الحار وأيضا الطماطم والطماطم الشيري.

كما قام "الشرقاوى" بتفقد زراعات البطاطس الموسم الشتوي بمنطقة النوبارية، بالشراكة مع شركة اجرو فود ونهضة مصر من المنتظر تصديرها بالكامل الي أوروبا.

ويذكر أن الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية مسئولا عن النهوض بالسياسة الزراعية البستانية وسياسات استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي والتي تكفل تحقيق التنسيق والتكامل بما يتفق مع خطط التنمية القومية والربط بينهما والعمل على تطويرها وفقاً لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية ، وكذا تنمية الصادرات وزيادة مساحة الأراضي الزراعية والنهوض باقتصاديات التصدير لمختلف الحاصلات البستانية.

1000140906
1000140906
1000140904
1000140904
1000140898
1000140898
1000140912
1000140912
1000140910
1000140910
1000140908
1000140908
1000140900
1000140900
1000140902
1000140902
الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية السياسة الزراعية البستانية زراعات البطاطس الموسم الشتوي