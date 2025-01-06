محافظ المنوفية يترأس اللجنة العليا للقيادات لاختيار مدير عام "شبين الكوم" بمديرية التعليم

ترأس اللواء إبراهيم أبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة العليا للقيادات لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة مدير عام إدارة شبين الكوم التعليمية بمديرية التربية والتعليم لاختيار الأكفأ والأنسب لإنجاز المهام المطلوبة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة العمل الحكومي والإداري وضخ دماء جديدة لتحقيق التنمية المستدامة وإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام ، اللواء عبد الله عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة ، مديري مديريات التنظيم والإدارة والشئون الصحية ، المستشار القانوني ، مدير عام إدارة الشئون القانونية ، الأمانة الفنية بإدارة الموارد البشرية.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن اللجنة تقوم بإجراء المقابلات الشخصية لعدد ( 5 ) من المتقدمين ، وذلك لفحص أوراقهم والمفاضلة بينهم لاختيار أفضل العناصر بكل شفافية ونزاهة لشغل تلك الوظيفة والدفع بقيادات قادرة على تحمل المسؤولية والعمل الميداني لدفع عجلة التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، وذلك وفقا لأحكام القانون والشروط المعلن عنها ، فضلا عن مناقشة المتقدمين حول مقترحاتهم لتطوير المنظومة و قياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية ومعرفة قدراتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة .

وأكد محافظ المنوفية حرصه على الدفع بالكوادر والقيادات القادرة على تطوير معدلات العمل وإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت وبكفاءة وجودة عالية ، لافتاً إلى أننا مستمرون في تطوير ورفع كفاءة جميع الاجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة وذلك بما يتماشى مع مبادئ ومعايير الجمهورية الجديدة لخلق جهاز إداري قادر وفعال و تحسين معدلات إرضاء المواطنين عن الأداء الحكومي .

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