ads
الإثنين 06 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

المشرفة على "ذوي الإعاقة" تشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد بقصر الدوبارة

الدكتورة إيمان كريم
الدكتورة إيمان كريم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة احتفال الطائفة الإنجيلية في مصر، بعيد الميلاد المجيد، الذي تم عقده في كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية برأسه الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، جاء ذلك وسط حضور عدد من الوزراء ولفيف من الشخصيات العامة. 

وفي سياق متصل قدمت الدكتورة إيمان كريم التهنئة للأخوة الأقباط من الطائفة الإنجيلية عامة، وللدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة في مصر خاصةً، لافته أن الشعب المصري نسيج واحد، وتلاحهم وتكاتفهم، يًعد حجر الأساس لبناء مجتمع متسامح، قادر على بناء وطنه والحفاظ على سلامة وأمن ووحدة أراضيه، معربةً عن تمنياتها من الله عزوجل أن يحفظ بلدنا الغالية، وأن يُعيد هذه المناسبة علينا وعلى شعب مصر العظيم بالخير والأمان والرخاء والاستقرار.

الدكتورة إيمان كريم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الطائفة الإنجيلية في مصر عيد الميلاد المجيد كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية القس أندريه زكي