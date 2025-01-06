نجوم يدخلون القفص الذهبي.. 3 زيجات بالوسط الفني في بداية 2025

شهد الوسط الفني في بداية عام 2025 ثلاث زيجات نالت اهتماما واسعًا بين محبي وجمهور الفن على مواقع التواصل الإجتماعي، أبرزهم مي فاروق وسارة درزاوي.

زواج مصطفى شعبان و هدى الناظر

أحدث زواج الفنان مصطفى شعبان ضجة في الوسط الفني، لأنه عُرف بـ "أشهر عازب في السينما المصرية"، لتخطيه سن الـ 40.

أعلن الفنان مصطفى شعبان زواجه رسميًا من هدى الناظر، خلال استضافته ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي خلال حلقة ليلة رأس السنة.

وقال مصطفى شعبان: "قررنا الزواج من فترة، ثم أجلنا القرار بسبب مرض والدي، وبعد شفائه قال لي لازم تتجوز حالا وإلا مش هخرج من المستشفى، واتجوزنا في حفل عائلي، وحددنا أكثر من موعد للإعلان لكن كانت الظروف غير مناسبة فيتم التأجيل، لكن الحمد لله تمت".

زواج مي فاروق ومحمد العمروسى

تصدرت الفنانة مي فاروق التريند عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد حفل زفافها على الفنان محمد العمروسي، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة أبرزهم، منى الشاذلي، اللاعب أحمد فتحي، الفنانة منال سلامة، ويوسف الشريف، أحمد الشامي، والموزع توما وريهام عبدالحكيم، والمطربة سوما ومحمد رضوان وزوجته، وميريهان حسين، وحمزة العيلي، وغيرهم من نجوم الفن.

تعرضت مي فاروق لانتقادات كبيرة حيث نشرت صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك"، تجمعها بزوجها محمد العمروسي وأبنائها، وعلقت عليها قائلة: "نحن عائلة الآن".

زواج سارة درزاوي على شاب من خارج الوسط الفني

احتفلت الفنانة سارة درزاوي بزفافها على شاب من خارج الوسط الفني بعد فترة خطوبة استمرت 4 سنوات، اعتمدت في حفلها على جلسة تصوير هادئة ورومانسية بينما جاء الإحتفال داخل قلعة صلاح الدين، وسط حضور كبير من نجوم الوسط الفني أبرزهم نجوم مسرح مصر على رأسهم الفنان أشرف عبدالباقي ومصطفى خاطر، كما حضر أيضًا محمود الليثي، وتوني ماهر.

ونشرت درزاوي صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وعلقت عليها قائلة: "الحلم أصبح حقيقة".