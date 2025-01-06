السوبر الإيطالي.. الصراع على المجد بين ميلان وإنتر في الرياض

لا صوت يعلو الليلة فوق صوت نهائى كأس السوبر الإيطالى، الذى تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، وذلك فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأثنين، على ملعب "الأول بارك" والذى يجمع بين فريق إنتر ميلان، بنظيره ميلان.

ويدخل فريق إنتر هذا اللقاء، بعدما حقق الفوز بثنائية نظيفة على أتالانتا في موقعة نصف النهائي، بينما وصل فريق ميلان، إلى نهائى تلك البطولة بعد أقصائه لغريمه يوفنتوس، بهدفين لهدف، فى مباراة دراماتيكيه، حول فيها تأخره لأنتصار.

المواجهة تمثل قمة التنافس بين أعرق الأندية الإيطالية، حيث يسعى إنتر لمعادلة الرقم القياسي ليوفنتوس بتحقيق اللقب التاسع في تاريخه، بينما يطمح ميلان إلى العودة إلى ساحة الأبطال بعد غياب طويل، ليحقق اللقب الثامن في تاريخه ويعادل إنتر.

تظل بطولة كأس السوبر الإيطالي واحدة من أبرز المحطات في تاريخ كرة القدم الإيطالية، إذ تجمع نخبة الأندية في منافسة مثيرة على لقب يعد بمثابة "التتويج الأول" للموسم الجديد.

ورغم أن البطولة ليست بتلك المسافة الطويلة مقارنة ببقية البطولات الكبرى، فإنها دائمًا ما تحمل طابعًا خاصًا يميزها ويجعلها وجهة لعشاق الكرة في مختلف أنحاء العالم، ومع مرور 35 عامًا على انطلاقها، شهدت العديد من اللحظات التاريخية التي سكنت ذاكرة محبي "الكالتشيو"، إلى جانب تألق أساطير اللعبة وترك المدربين الكبار بصمتهم على هذا الحدث المرموق.

إنتر ميلان.. يسعى لمعادلة الرقم القياسي

لم يكن فريق إنتر ميلان بعيدًا عن السوبر الإيطالي، بل شكل أحد أعمدة البطولة بمسيرته الحافلة بالألقاب.

حيث يمتلك 8 ألقاب في تاريخه، والذى يعد من أبرز أندية البطولة، بعد أن نجح في فرض نفسه في أكثر من مناسبة، أبرز فتراته كانت في حقبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي قاد الفريق لتحقيق الثلاثية التاريخية في 2009-2010، مما عزز من مكانته في تاريخ البطولة.

النجوم الذين مروا على الفريق مثل خافيير زانيتي، صامويل إيتو، وغابرييل ميليتو، لعبوا دورًا كبيرًا في تألقه، خاصة خلال السنوات التي أحرز فيها آخر ألقابه.

وكان آخر فوز للإنتر في السوبر الإيطالي في النسخة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، ليظل الفريق يطارد حلم معادلة رقم يوفنتوس من خلال تحقيق اللقب التاسع.



ميلان.. البداية التاريخية والرغبة في العودة إلى القمة

لا يمكن الحديث عن السوبر الإيطالي دون الإشارة إلى ميلان، الذي يعد أول نادٍ يفوز بالبطولة في نسختها الافتتاحية عام 1988. وقد مر الروسونيري بفترات ذهبية عديدة، خاصة في التسعينيات، حين كان الفريق يهيمن على الساحة الأوروبية والمحلية، مع نجوم مثل ماركو فان باستن، فرانكو باريزي، وباولو مالديني. هذه الحقبة الذهبية جعلت ميلان واحدًا من أعظم الأندية في تاريخ السوبر الإيطالي، حيث حقق 7 ألقاب حتى الآن. آخر فوز له بالبطولة كان في 2016 في العاصمة القطرية الدوحة، ورغم ذلك، فإن الفريق يسعى حاليًا للعودة إلى منصات التتويج وتوسيع حصيلته من الألقاب.

يوفنتوس.. الهيمنة على عرش السوبر الإيطالي

يتربع يوفنتوس على قمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب السوبر الإيطالي، وذلك برصيد 9 ألقاب، مما يبرز سيطرته الواضحة على الكرة الإيطالية في العقدين الأخيرين.

حيث بدأت رحلة يوفنتوس في البطولة عام 1995، قبل أن يدخل فترة ذهبية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث تميز الفريق بأداء قوي وعناصر نجومية مثل أليساندرو ديل بييرو، جيانلويجي بوفون، وزين الدين زيدان.

وشهدت الفترة بين 2012 و2015، هيمنة شبه كاملة على الساحة المحلية، وقت أن حقق اللقب ثلاث مرات متتالية، وهو ما يعكس ارتباط يوفنتوس الوثيق بهذه البطولة المرموقة.



لاتسيو.. مفاجأة السوبر وحضور قوي

على الرغم من هيمنة الأندية الكبرى على السوبر الإيطالي، إلا أن لاتسيو سجل حضوره بقوة في البطولة، محققًا 5 ألقاب حتى الآن.

ورغم المنافسة الشديدة من الأندية العريقة، تمكن لاتسيو من التتويج في مناسبات عدة، خاصة في بداية الألفية الثالثة، عندما تميز الفريق بأداء ممتع بقيادة لاعبين مثل أليساندرو نيستا وهرنان كريسبو.

آخر ألقابه كان في 2019 في الرياض، حيث قدم الفريق أداءً قويًا وسط حضور جماهيري ضخم في المملكة.



