بيرسي تاو ينتقل إلى نادي قطر

يضع مسئولو النادي الأهلي الرتوش الأخيرة على صفقة انتقال الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق إلى نادي قطر القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووافق الأهلى على انتقال بيرسي تاو الي نادي قطر القطري بعدما تم الاستقرار على عدم تجديد عقد اللاعب للتخلص من الراتب الكبير الذي يحصل عليه.

وكانت الساعات الماضية شهدت مفاوضات مكثفة بين النادي القطري وبيرسي تاو للاتفاق على قيمة الراتب الذي يحصل عليه سنويا مع الفريق.

واستقر الأهلي على رحيل بيرسي تاو في الميركاتو الشتوي في ظل خروجه من حسابات مارسيل كولر في الفترة الأخيرة واقتراب نهاية عقده حيث يحق له التوقيع مجانا في يناير الجاري.

بيرسي تاو يرفح الحل الودى

ورفض بيرسي تاو في وقت سابق فسخ عقده بالتراضي مع الأهلي وطلب الحصول على باقي راتبه السنوي عن الموسم الحالي والمقدر بحوالي 600 ألف دولار.