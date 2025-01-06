تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته السويسرية في قرية تونس إلى إبريل

قررت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بمحافظة الفيوم الدائرة الأولى برئاسة المستشار ياسر محرم، وعضوية المستشارين مجدي هريدي، وبيشوي النسر، وأحمد فتحي، رئيس النيابة العامة، وأمانة سر محمود العمدة، ومحمد وصفي، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، اليوم الأحد تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته السويسرية بقرية تونس بالفيوم، لجلسة شهر إبريل المقبل لتنحي المحامي الأصلي وقررت المحكمة إنتداب محامي آخر للدفاع عن المتهم.

وكانت انعقدت هيئة المحكمه في الاول من نوفمبر من العام الماضي وقررت التأجيل لجلسة أمس الاثنين 6 يناير ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم، وأصدرت اليوم حكمها السابق.

وجاء في أمر الإحالة أنه في يوم 28 يوليو 2024 بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، اتهمت النيابة العامة المتهم محمد. ع ج، 37 سنة "محبوس" مدير شركة سياحية بمدينة شرم الشيخ، بقتل المجني عليه جابريله اليزابيث جود يرزو ، سويسرية الجنسية، عمدا مع سبق الإصرار، فبيت النية وعقد العزم المحقق علي إزهاق روحها، وأعد لذلك الغرض سلاح وإنهال عليها ضربا محدثا بها الإصابات التي ابانها تقرير الصفه التشريحية والتي أودت بحياتها، قاصدا من ذلك أزهاق روحها.

وإستمعت المحكمة اليوم الي وكيل النائب العام الذي وجه للمتهم تهمة القتل العمد لزوجته ، بدلا من أن يرعاها ويتقي الله في مسؤوليته عنها، وأنه لم يرحم ضعفها وقلة حيلتها وطالب هيئة المحكمة بتوقيع أقصي العقوبة عليه.