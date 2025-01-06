"الدفاع الروسية": إحباط هجوم للقوات الأوكرانية على محطة "زابوروجيه" النووية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط محاولة القوات الأوكرانية مهاجمة محطة زابوروجيه للطاقة النووية ومدينة /إنيرغودار/ بثماني طائرات مسيرة.. متهمة كييف بأنها "لا تتوقف عن الاستفزازات بهدف خلق تهديد بكارثة من صنع الإنسان في محطة /زابوروجيه/".



وقالت وزارة الدفاع، في بيان نقلته وكالة أنباء /سبوتنك/ الروسية، إن "القوات المسلحة الأوكرانية قامت، أمس الأحد، بمحاولة أخرى لمهاجمة محطة الطاقة النووية ومدينة /إنيرغودار/، في مقاطعة /زابوروجي/، بثماني طائرات هجومية دون طيار".

وأشارت إلى أنه تم تدمير جميع الطائرات دون طيار من قبل أنظمة الدفاع الجوي.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإنه "عندما سقطت إحدى الطائرات دون طيار، انفجرت واشتعلت فيها النيران على سطح مركز تدريب محطة /زابوروجيه/ للطاقة النووية".

وأوضح البيان أنه "لم تكن هناك إصابات أو دمار في المحطة النووية، والوضع الإشعاعي طبيعي، وأن موظفي المحطة النووية يواصلون عملهم كالمعتاد".