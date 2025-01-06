صحة السويس: التعامل مع 100% من شكاوى المواطنين خلال 2024

أعلن الدكتور محمد شريف داود وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة السويس ، أنه خلال العام الماضى 2024 تم الاستجابة والتعامل مع ١٠٠٪؜ من الشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، بالتعاون مع إدارة خدمة المواطنين التابعة لمديرية الصحة والسكان بالسويس وذلك في الفترة من شهر يناير حتى ديسمبر لعام 2024 أما فيما يخص عام 2023 فتم الانتهاء من ٣٦٣ شكوى بنسبة انجاز 100%.

وأشار بيان صادر من مديرية الصحة بالسويس، أن إجمالي عدد الشكاوى الواردة لإدارة خدمة المواطنين والتى تتراسه الدكتورة أمانى على عبدالقادر، مدير ادارة خدمة المواطنين بالمديرية خلال عام ٢٠٢٤ بلغ ٢٦٣ شكوى،وتم الانتهاء من فحصهم جميعا بنسبة ١٠٠٪؜ وفى عام ٢٠٢٣ تم فحص ٣٦٣ وتم حلهم جميعاً بنسبه ١٠٠٪؜ ايضاً مؤكداً على التنسيق الدائم بين وزارة الصحة والمحافظة ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، لضمان سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.



وأكد "داود" العمل الدائم على خفض المدة الزمنية للرد على الشكاوى والتعامل معها، حرصاً على رفع معدلات رضاء المواطنين، مشيراً إلى التعاون الدائم والفعال بين إدارات خدمة المواطنين ومابين الادارات التابعة لمديرية الصحة والسكان

يذكر أنه يمكن للمواطنين تقديم الشكاوى من خلال:

- البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx

- تطبيق فى خدمتك على الهاتف المحمول، والذي يتيح تسجيل الشكوى ثم الحصول على رقم للشكوى، والتسجيل برقم سري يمكن من خلاله متابعة ما تم من إجراءات فى الشكوى المقدمة

-الخط الساخن الثابت برقم 16528 والذى يمكن من خلاله التواصل مع أحد العاملين المختصين بتلقى الشكاوى.

-البريد الإلكتروني info@shakwa.eg .