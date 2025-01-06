تعرف على إنجازات مجلس مدينة منشأة أبوعمر خلال 2024

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بمجهودات الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة منشأة ابو عمر خلال عام 2024 م في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافه القطاعات الخدمية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية و الإنارة لكسب ثقه المواطنين لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وخلال عام 2024 قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة منشأة أبو عمر بتكثيف الجهود المبذولة على كافة المستويات لتحسين جودة الخدمات المؤداه للمواطنين.

حيث قامت رئاسة مركز ومدينة منشأة ابو عمر بإنهاء ترخيص 119 لافته إعلانية ، و تحرير 3 محاضر إعلان بدون ترخيص ، كما تم إصدار 29 رخصة ( مواد بناء – أكشاك - تاندات ) وتم تحرير 7 محاضر إشغال طريق ، فضلاً عن تحرير19 محضر من إدارة شئون البيئة مابين ( إلقاء مخلفات قمامة – حرق قش أرز ).

وعمل المركز التكنولوجي برئاسة بمدينة منشأة أبو عمر على إنهاء 1606 طلب مقدم من المواطنين.

كما قامت رئاسة منشأة أبو عمر بالرد على 291 شكوى خلال عام 2024م ، واردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالبوابة الإلكترونية بنسبة إنجاز 100%.

ولإعادة الإنضباط بالشوارع تم شن حملات لإزالة الإشغالات بالشوارع والطرق الداخلية وتحرير 117 محضر بواقع 63 حملة لرفع الإشغالات ، كما تم رفع 4970 طن/ سنوياً من القمامة والمخلفات خلال العام.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منشأة أبو عمر بمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية منها مشروع إنشاء محطة معالجه صرف صحى منشأة أبوعمر بنسبة تنفيذ 80٪ ، ومشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي بنسبة تنفيذ 95٪ ، بتكلفه 150 مليون جنيه،

ومشروع إنشاء مركز طبي منشأة أبوعمر بتكلفة 38 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 98٪ ضمن مشروعات حياة كريمة.