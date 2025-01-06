مسلم: لا يوجد تنسيق حكومي فى قضية الوعى.. وقصور الثقافة تحتاج إلى ميزانيات ضخمة قبل محاسبتها على المنتج

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، أن الثقافة ضمانة للحفاظ على استقرار الدولة وهي قضية أمن قومي، وهي أيضًا الضمان الأهم لوعي الشباب والحفاظ على الهوية، ولم تعد طرفا ولا وجاهة اجتماعية بل هي أحد عناصر الأمن القومي.

وقال الدكتورمحمود مسلم، خلال كلمته، اليوم الاثنين، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة طلبي مناقشة حول البرامج الثقافية وآثارها على المدارك المعرفية للشباب، وتطوير قصور الثقافة إلى أهمية قضية الوعي: "قصور الثقافة تحتاج إلى ميزانيات ضخمة قبل محاسبتها على المنتج.. الحكومة لم تقدم الدعم لقصور الثقافة ولا قضية الوعي.. ووزير الثقافة مسئول عن المنتج، ولكن لابد من وجود التمويل والموازنات قبل المحاسبة على المنتج ".

وتابع: "الثقافة هي الهوية وهي الوعي، وقصور الثقافة هي الأقرب للشباب قي القرى، وهناك 600 قصر ثقافة، ولها انتشار واسع، والتواصل المباشر أفضل من التواصل غير المباشر عن طريق الإعلام، لأن القناعات أو تغير القناعات تتم بشكل أفضل من خلال التواصل غير المباشر".

وأضاف، أنه لا يوجد تنسيق حكومي في قضية الوعي، ولم تقم الحكومة باجتماع واحد حتى الآن للتنسيق بين الجهات والوزارت المختلفة حول قضية الوعي وهي قضية مهمة.

وطالب الدكتور محمود مسلم، باتخاذ قرارات جريئة، وتوفير موازنات لقصور الثقافة، لتتمكن من القيام بدورها.

وأيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، كلمة الدكتور محمود مسلم، قائلاً: "إنه يؤيد ما قاله النائب لأن هناك مناطق تماس بين وزارة وأخرى في قضية الثقافة ونشر الوعي بين الشباب"، مشيرا إلى أن ووزارة الشباب استطاعت الوصول إلى معادلة جيدة في توفير التمويل".

وأضاف أن وزارة الثقافة معنية بالمنتج، وبمدى ثقافة الشباب، وستحاسب على ثقافة الشباب.. ولكن توفير التمويل واجب ضروري وقبل الحساب على المنتج نتسأل أين الأدوات الفاعلة لتحقيقه.