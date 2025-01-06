محافظ الفيوم يكرم وكيل الرياضة لبلوغه سن المعاش.. ويهنىء الجديد

استقبل الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، الدكتور عاصم مرسى وكيل وزارة الشباب والرياضة السابق، الذي بلغ السن القانونية للمعاش، والدكتور عادل فهمي وكيل الوزارة الجديد، وذلك بحضور الأستاذ أسامة عيد وكيل مديرية الشباب والرياضة الجديد.

قدّم محافظ الفيوم، التهنئة لوكيل وزارة الشباب والرياضة السابق، على بلوغه السن القانونية للمعاش، متمنياً له التوفيق في حياته المستقبلية، وأن يمتعه الله بالصحة والسعادة والعافية، كما هنأ المحافظ، وكيل الوزارة الجديد، ووكيل المديرية، بتوليهما مناصبهما الجديدة، آملاً لهما التوفيق خلال فترة عملهما، مؤكداً في الوقت ذاته، حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم والتعاون اللازم مع مديرية الشباب والرياضة، حتى تؤدي دورها المنوط بها.

كما أشاد المحافظ، بجهود الدكتور عاصم مرسى، خلال فترة عمله وكيلاً لوزارة الشباب والرياضة بالفيوم، والتي اتسمت بالجدية وتحمل المسئولية، والتفاني في العمل، والكفاءة في التعامل مع الملفات المختلفة.

فيما قدم وكيل وزارة الشباب والرياضة السابق، الشكر لمحافظ الفيوم، على دعمه المستمر، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمديرية، للنهوض بالعمل بمختلف الإدارات الشبابية.

وعقب ذلك قام محافظ الفيوم، بإهداء وكيل وزارة الشباب والرياضة السابق، درع المحافظة، تقديراً لما قدمه خلال فترة عمله وكيلاً لوزارة الشباب والرياضة بمحافظة الفيوم.

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