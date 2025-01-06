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الإثنين 06 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الأربعاء.. عرض "قهوة فريال" و"فردة شمال" بسينما الحضارة

عروض سينما الحضارة
عروض سينما الحضارة
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يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، أكاديمية الفنون "المعهد العالي للسينما" والمركز القومي للسينما، ثاني  الفعاليات في السادسة مساء الأربعاء المقبل ٨ يناير بسينما متحف سراي الجزيرة بساحة دار الأوبرا.

ويأتي ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة الثقافة المصرية  تحت رعاية الدكتور احمد فؤاد هنو بعنوان "سيما ٣٦" لدعم شباب السينمائيين من المستقلين والأكاديميين

حيث يتم تسليط الضوء على إبداعات طلاب المعهد العالي للسينما من خلال تقديم مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة التي تعكس رؤيتهم الفنية ومهاراتهم السينمائية.

يشهد البرنامج عرض مجموعة من الأفلام المتميزة، من بينها: "قهوة فريال" إخراج مهند الكاشف

تدور أحداثه حول لقاء إنساني عابر ما بين شاب عازف موسيقي وإحدى نزيلات مستشفى الأمراض النفسية.

"فردة شمال" إخراج سارة رزيق                               

وهو فيلم روائى قصير يدور حول موقف من حياة غاندى ويتطرق لمشهد في حياة طفلين يجمعهما موقف انساني فارق وحساس

"أحمر ناري" إخراج سهى سمير

ويدور حول كريم الذي يفتقد والدته التي تتلقى العلاج من مرض السرطان في الخارج و تتوالى احداث الفيلم

"شقة المبتديان " اخراج محي الدين يحيى 

ويدور حول هدي التي تقرر بعد وفاة زوجها ان تعود الى منزلها القديم المهجور في شارع "المبتديان". 

يعقب العروض ندوة مع صناع الأفلام المشاركة يديرها أ.د.أشرف راجح أستاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما. 

جدير بالذكر أن مبادرة "السيما 36” هي بتذكرة دخول مخفضة (٣٠ جنيه) للفرد دعماً لصناعة السينما في مصر خاصة الأفلام الوثائقية والقصيرة والتسجيلية وأفلام التحريك والتجريب والأعمال الأولى لشباب المخرجين.

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وزارة الثقافة المصرية سيما ٣٦ صندوق التنمية الثقافية قطاع الفنون التشكيلية دار الاوبرا