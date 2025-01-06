تدشين موقع "توت" لإصدارات وزارة الثقافة من كتب الأطفال

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، دور وزارة الثقافة في تحقيق التنمية المستدامة بإعتبارها المكون الرئيسى الداعم لبناء شخصية المواطن المصرى مشيرا الي الدور المهم الذى تقوم به المؤسسة الثقافية فى نشر الوعي الثقافى ومواكبة مختلف القضايا والمساهمة في التنمية الفكرية للمجتمع من خلال الفن و تقديم رسائل فنية في أشكال متعددة من شأنها المساهمة في نشر العادات السليمة ومحاربة العادات السيئة والأفكار الهادمة

واوضح أحمد سامي خاطر رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي قيام الوزارة بإطلاق التشغيل التجريبي للموقع الإلكتروني الجديد " توت"، الذي يُعنى بنشر إصدارات الوزارة من كتب الأطفال، مجلة "قطر الندى"، وأعمال الحاصلين على جائزة الدولة للمبدع الصغير ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الوزارة لدعم القراءة ونشر الثقافة بين فئات المجتمع المختلفة، وخاصة الأطفال، والحرص على الوصول بالمنتج الثقافي لمختلف المحافظات.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي أن الموقع يتبع الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويضم في إصداره التجريبي نحو 100 كتاب متنوع ، ويمثل الموقع رافداً جديداً يساهم في نشر المعرفة والثقافة بطريقة مبتكرة وتسهيل وصول الأطفال والأسر إلى إصدارات الوزارة ذات الجودة العالية وتعزيز مفهوم الثقافة الرقمية في المجتمع"، كما يقدم تجربة تفاعلية سهلة الإستخدام، تجمع بين التصميم الجذاب والمحتوى الهادف، بما يسهم في جذب المزيد من القراء وتعزيز مكانة الثقافة في حياتهم اليومية ويمكن الوصول إليه من خلال الضغط على الرابط التالي

https://tootapp.online/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2CeiCAWR8oCt6PfgSQCn73UDHCYRsZzUzJ6NSEzXp_vsGN-0PQw5Xytjw_aem_2Ki0EwZXBriewNK6_daOEQ.