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الإثنين 06 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

عبد الرحيم علي يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

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هنأ الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلس إدارة “البوابة نيوز” ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط في باريس ولندن، الشعب المصري، أقباطا ومسلمين، بعيد الميلاد المجيد، قائلاً: “جعلتا الله دائما في وحدة ووئام”. 

كما هنأ الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي ، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وقال في تهنئته: “أسأل الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة بالخير والبركات، وأن يعم السلام والمحبة بين جميع أبناء الوطن. كل عام وأنتم بخير، وعيد ميلاد سعيد لكم جميعًا”.

كما قدمت الإعلامية داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة البوابة، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، خلال مشاركتها احتفالات الكنيسة بهذه المناسبة، وذلك نيابة عن الكاتب الصحفي الدكتور عبد الرحيم علي نظرًا لسفره خارج مصر.

ونقلت رئيسة تحرير البوابة، تهنئة الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي للاخوة الاقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

عبد الرحيم علي البوابة نيوز رئيس تحرير البوابة نيوز داليا عبد الرحيم البابا تواضروس الثاني عيد الميلاد 2025