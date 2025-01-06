وكيل "تعليم الفيوم": انتظام وانضباط العملية التعليمية بالمدارس

تابع الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، انضباط واستمرار سير العملية التعليمية في جميع المدارس على بجميع المراحل التعليمية.

وجاء ذلك في إطار الجهود المستمرة من مديرية التربية والتعليم بالفيوم لضمان استمرار انتظام العملية التعليمية في جميع مدارس المحافظة .

شدد الدكتور قبيصي على ضرورة الالتزام الكامل بالجدول المدرسي من قبل المعلمين والطلاب، بما يضمن استكمال الدروس والأنشطة المدرسية بشكل منتظم ودون تأخير.

كما أكد وكيل الوزارة ، متابعة حضور الطلاب والمعلمين، حيث تم التأكيد على ضرورة متابعة حضور الطلاب والانضباط داخل الفصول، بالإضافة إلى حضور المعلمين في مواعيدهم المحددة، لضمان سير العملية التعليمية بالشكل المطلوب.

كما أكد وكيل الوزارة أهمية المتابعة اليومية لضمان انتظام وانضباط العملية التعليمية بالمدارس، مشيراً إلى ضرورة تنظيم الأنشطة التربوية داخل المدارس، حيث تُعتبر جزءًا أساسيًا من تطوير مهارات الطلاب وتوسيع آفاقهم في مختلف المجالات، كما تم التشديد على ضرورة توفير الوقت الكافي للأنشطة دون التأثير على سير الدروس، وتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة.

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