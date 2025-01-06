تراجع أسعار الذهب في مصر متأثرًا بانخفاضه عالميًا

تراجع سعر الذهب المحلي مع بداية تداولات اليوم وذلك في ظل تراجع سعر أونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى استمرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في التراجع التدريجي في البنوك الرسمية مما زاد من الضغط السلبي على سعر الذهب.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 3735 جنيه للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3750 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأمس عند 3755 جنيه للجرام.

ويشهد سعر الذهب المحلي تحركات ضعيفة في نطاق تداولات عرضي خلال الأيام الأخيرة وذلك بسبب ضعف تحركات سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى التراجع الأخير الذي نشاهده في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية والذي أعاد بعض الهدوء إلى حركة الأسواق مع بداية العام الجديد.

أيضًا صرح وزير المالية المصري بأن مصر في طريقها إلى الحصول على شريحة جديدة من قرض صندوق النقدي الدولي بمقدار 1.2 مليار دولار خلال شهر يناير الجاري، وستعمل على دعم الاقتصاد وزيادة الاحتياطي النقدي.

كما أكد وزير المالية على التزام مصر بسداد أقساطها والتزاماتها الخارجية خلال عام 2025 والتي تصل إلى 22 مليار دولار.

وصدرت بيانات اليوم تفيد انكماش القطاع الخاص المصري الغير نفطي خلال شهر ديسمبر 2024 بأكبر وتيرة منذ 8 أشهر ليسجل 48.1 نقطة وفقاً لمؤشر مديري المشتريات مقارنة مع قراءة شهر نوفمبر بمقدار 49.2 نقطة، ويعد المستوى 50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في القطاع.

هذا وتترقب أسواق الذهب عمليات استحقاق شهادات الاستثمار التي بدأت في البنوك الحكومية وتصل قيمة الشهادات إلى 880 مليار جنيه في البنك الأهلي فقط، وحتى الآن المؤشرات تشير إلى استمرار عمليات تجديد الشهادات بدون خروج سيولة نقدية كبيرة خارج قطاع البنوك، وهو ما ستراقبه الأسواق خلال الفترة القادمة.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

تراجع سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع ولكنه يظل ضمن نطاق محدد من التداولات، يأتي هذا في ظل ترقب الأسواق هذا الأسبوع لصدور محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأخير بالإضافة إلى تقرير الوظائف الحكومي عن الولايات المتحدة الأمريكية.

واستمر سعر الذهب المحلي في التذبذب والتحركات العرضية في نطاق ضيق من التداولات وذلك بسبب تأثره بحركة الذهب العالمي، بينما تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية الأمر الذي ساعد على تراجع عملية التسعير.

ويستمر سعر الذهب العالمي في التذبذب حول منطقة 2640 – 2650 دولار للأونصة وذلك بعد أن اقترب الأسبوع الماضي من مستوى المقاومة 2670 دولار للأونصة، ليعود السعر اليوم ليتداول حول المتوسط المتحرك 50 يوم، مع استمرار الحيادية في الزخم.

أما عن السعر المحلي:

تراجع سعر الذهب المحلي عيار 21 ليعود إلى التداول اليوم تحت المستوى 3750 جنيه للجرام بعد أن فقد الزخم الكافي للارتفاع ليبقى السعر في منطقة تداول محايدة بدون اتجاه واضح.