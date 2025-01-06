مجلة تربية أسيوط تنضم إلى قاعدة البيانات الدولية للمجلات مفتوحة الوصول

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ إن إدراج مجلة كلية التربية- جامعة أسيوط؛ إلى قاعدة البيانات الدولية (DOAJ) للمجلات مفتوحة الوصول DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS، يؤكد حرص جامعة أسيوط على مضاعفة النشر العلمي؛ للارتقاء بالمنظومة البحثية بما يسهم في تحسين المؤشرات الدولية بالتصنيفات العالمية للجامعات.

وأشار رئيس جامعة أسيوط؛ إلى أن الجامعة تولي البحث العلمي أهمية كبيرة في ظل توجه العالم نحو الاقتصاد القائم على العلم والمعرفة، بالإضافة إلى مساهمته في تحسين ترتيب الجامعة في كافة التصنيفات الدولية والتي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية من حيث التقدم الكبير سواء على المستوى العام أو التخصصات والتي نجحت الجامعة أن تحتل مكانة مرموقة فيها وسط الجامعات العريقة.

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي؛ القائمين على المجلة؛ مؤكدًا أن هذا النجاح؛ يعد إنجازًا جديدًا، ويمثل تقدمًا علميًا وبحثيًا تشهده الجامعة، ويعكس مدى اهتمامها؛ بالنشر العلمي، بما يسهم في توسيع قاعدة الحضور العلمي المتميز للجامعة، في الأوساط الأكاديمية المرموقة.

ومن جهته؛ أوضح الدكتور حسن حويل عميد كلية التربية، أن المجلة تصدر عن مركز "الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي للنشر العلمي والتميز البحثي" بكلية التربية، تحت إشراف: الدكتور جمال حسن السيد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث؛ مشيرًا إلى أن انضمام المجلة إلى (DOAJ) يُظهر التزامها بقواعد نشر عالمية مُعترف بها، ومعايير علمية صارمة، فقد تم قبول المجلة بعد تقييم دقيق لجودة محتواها؛ مشيرًا إلى أن الباحثين والأكاديميين سوف يستطيعون الاطلاع على أبحاث مجلة كلية التربية بسهولة من خلال (DOAJ)؛ مما يزيد من رؤية المقالات وانتشارها.

جدير بالذكر؛ أن قاعدة البيانات (DOAJ) هي أكبر قواعد البيانات العالمية؛ لفهرسة المجلات العلمية بعد قاعدة بيانات (SCOPUS)، وقاعدة بيانات (Web of Science)، وتحتوى على معايير صارمة لتقييم المجلات العلمية، وتقدم محتوى علمي عالي الجودة؛ لضمان الالتزام بتطبيق أفضل ممارسات النشر العلمي، وتحظى (DOAJ) بدعم كبرى شركات قواعد البيانات في العالم، مثل: EBSCO, Elsevier, Sage, Willey, ProQuest، وتضم (21) ألف و(257) مجلة من (136) دولة وتضم (89) لغة.



