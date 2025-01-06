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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. سيتفان شنيك: نعمل على الحد من المخاطر وتحقيق الاستقرار في سوريا

السفير ستيفان شنيك
السفير ستيفان شنيك
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قال السفير سيتفان شنيك، المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، إن الاقتتال في سوريا مستمر، مواصلا: "هناك بعض الأماكن التي تستقر، ورأينا التهديدات، وفي هذا الموقف الراهن نحاول الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية، وكذلك هناك بعض الفرص المتاحة أمامنا من أجل تعزيز هذه الروابط بعد سقوط نظام الأسد".

وأضاف "شنيك"، في حواره لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين: "تخلصنا من الفترة البائدة، ومن ثم، فإننا نواجه بعض القضايا، وبعض المخاطر ونحاول الحفاظ على الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".

وتابع: "نعمل على الحد من المخاطر وتحقيق الاستقرار للدولة السورية، كما نقدم الدعم الفني والإداري للحد من المخاطر الناجمة عن الأسلحة الكيماوية، إذ نتعاون مع الحكومة الانتقالية في مجالات عديدة".

وأوضح، المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا: "لقد أنشأنا 8 خطط عمل لدعمها وتعزيز التعاون المشترك انطلاقا من مبادئ أساسية للحد من المخاطر مثل الأسلحة الكيماوية التي أثرت على الشعب السوري بشكل بالغ".

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