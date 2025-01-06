نائب محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المياه والصرف

عقد محمد موسي نائب محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، اجتماعا تنسيقياً لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

وجاء ذلك بحضور اللواء عبد الله عزت السكرتير العام المساعد، والمهندس شاكر محمد رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام، وعدد من الشركات المنفذة.

وخلال اللقاء، تم استعراض الموقف الحالي ومعدلات التنفيذ لعدد من المشروعات وتذليل العقبات التي تعوق سير العمل للانتهاء منها ودخولها الخدمة ومنها مشروعات محطات مياه ( شنوان بشبين الكوم وأم خنان ومنشأة أبو ذكري وميت برة بقويسنا ، وزنارة بتلا وجريس بأشمون وفيشا الكبرى بمنوف ) للوقوف على حجم الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وخطوط الطرد وتذليل المعوقات للانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المقررة وتم التنبيه على الشركات المنفذة لتلك الأعمال بتسريع وتيرة العمل لرفع نسب الانجاز وتلافي أي ملاحظات.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية ومنها أهمها خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والتي تعد من أهم الأولويات التي تحرص المحافظة على تنفيذها لجميع قرى ومراكز المحافظة، مشيراً إلي أن المحافظة تولي اهتماما بمشروعات قومية هدفها التنمية المستدامة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.