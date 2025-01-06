وصول 29 ألف طن الومنيوم إلى ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتلاحظ نشاطاً ملحوظا في تداول البضائع.

واوضحت هيئة موانئ البحر الاحمر انه تم تداول 65000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 900 شاحنة و 365 سيارة حيث شملت حركة الواردات 31500 طن بضائع، 427 شاحنة و 356 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 33500 طن بضائع، 473 شاحنة و 9 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة FAITH علي متنها 29000 طن الومنيوم قادمة من البرازيل كما استقبل العبارة سينا بينما تغادر السفينة الحرية ، فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين دليلة والحرية وغادرت السفينة LIN HAI2 علي متنها 22000 طن فوسفات تصدير الي اندونيسيا وغادرت ايضاً ثلاث سفن وهي سينا ، بوسيدون اكسبريس و Alcudia Express .

كما تم تداول 2600 طن بضائع و 295 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفينتين آور وآيلة. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة SEA WAVE2 علي متنها 333 سيارة بوزن 650 طن قادمة من جدة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1915 راكب بموانيها.

