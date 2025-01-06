رئيس جامعة دمياط يتابع امتحانات الكليات ميدانيًا

قام الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط ، اليوم الإثنين بجولة تفقدية لعدد من كليات الجامعة.

بدأت جولة رئيس الجامعة بزيارة كلية الطب، حيث تفقد خلالها الاختبارات التي تجري في معامل الكلية ، وأوضح رئيس الجامعة أن الزيارة تهدف إلى الاطمئنان على سير العملية الامتحانية والتأكد من توافر كافة الإمكانيات المطلوبة لضمان تقديم امتحانات على أعلى مستوى من الجودة.

أعقب ذلك توجه رئيس الجامعة إلى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، حيث كان في استقباله الدكتور وائل عبد القادر، عميد الكلية ، وقد تجول رئيس الجامعة في قاعات الامتحانات للاطمئنان على سير العملية الامتحانية ، وأكد على ضرورة استمرار الانضباط داخل اللجان وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات في أجواء من التركيز والهدوء.

كما استمع رئيس الجامعة إلى بعض الملاحظات التي قدمها أعضاء هيئة التدريس عن سير الامتحانات ، وأشاد رئيس الجامعة بالجهود التي بذلتها الكلية في تطبيق تقنيات جديدة تسهم في تسهيل العملية الامتحانية على الطلاب.

من ثم توجه رئيس الجامعة إلى كلية الزراعة، حيث كان في استقباله الدكتور المتولي سليم، عميد الكلية ، والذي رافق رئيس الجامعة في جولة تفقدية داخل القاعات الامتحانية، حيث اطلع على إجراءات تنظيم اللجان، وأكد على ضرورة ضمان توفير الراحة النفسية للطلاب أثناء الامتحانات.

كما حرص رئيس الجامعة على التأكد من توفير كافة المستلزمات الضرورية للطلاب، وأشار رئيس الجامعة إلى أن الهدف هو تهيئة بيئة ملائمة تساعد الطلاب على التركيز وأداء الامتحانات بكفاءة عالية.

واختتم الدكتور حمدان ربيع جولته التفقدية بزيارة إلى كلية التربية الرياضية ، حيث كان في استقباله الدكتور محمود المتبولي، عميد الكلية ، وقام رئيس الجامعة بجولة تفقدية داخل اللجان الامتحانية للاطمئنان على سير الامتحانات، مشددًا على أهمية الانضباط وتنظيم الوقت داخل اللجان ، لضمان سلاسة العملية الامتحانية.

وأشاد رئيس الجامعة أيضًا بالجهود المبذولة من قبل الكليات في تنظيم الامتحانات وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، مؤكدًا أن الجامعة تبذل جهودًا كبيرة لتقديم تعليم متميز على جميع الأصعدة.

وأضاف رئيس الجامعة أن الهدف من هذه الجولات هو التأكد من أن كافة اللجان الامتحانية تعمل بكفاءة، وأن الطلاب يجدون كل الدعم والراحة التي يحتاجونها في هذه الفترة الهامة من العام الدراسي.

هذا ويستمر رئيس الجامعة في متابعة سير الامتحانات بشكل دوري، كما يتم التنسيق مع عمداء الكليات لضمان حل أي مشكلات قد تطرأ خلال فترة الامتحانات، بما يضمن انسيابية العملية التعليمية ويسهم في رفع مستوى الأداء الأكاديمي للطلاب.