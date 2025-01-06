وزير الخارجية الأردني: العدوان الإسرائيلي على سوريا انتهاك واضح للقوانين الدولية

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إنه ناقش مع نظيره التركي هاكان فيدان، سبل إعادة إعمار سوريا ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه لابد من ضرورة العمل على دعم الشعبين السوري والفلسطيني.

وأضاف "الصفدي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره التركي، اليوم الاثنين: "نأمل تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا ونؤكد دعمنا للشعب السوري وخياراته"، موضحًا: " سنعمل على دعم الإدارة السورية الجديدة ببناء القدرات وتوفير الخدمات الأساسية".

وتابع: "نؤكد رفضنا للعدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية"، موضحًا أن العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية انتهاك واضح للقوانين الدولية.