محافظ الفيوم يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

تقدم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بأسمى آيات التهاني لأقباط مصر عامة، وأقباط محافظة الفيوم بصفة خاصة، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال محافظ الفيوم: "الإخوة الأقباط أبناء الوطن، أتقدم اليكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، أعاده الله علينا بالخير والبركات، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، في ظل رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

وأكد المحافظ، أن وحدتنا الدائمة هي الأساس في تحقيق السلام والاستقرار والأمان والتقدم لوطننا العزيز مصر، مشيراً أن المصريين دائماً ما يقدمون دروساً فى ثقافة التعايش وحب الوطن، وهذا ما رسخ الوحدة الوطنية بين صفوف هذا الشعب وجعلها الركيزة الأساسية لنهضة الدولة وتقدمها.