صدر حديثا.. "نيجرا" مجموعة قصصية للكاتبة إلهام قطب

صدر حديثا، مجموعة قصصية قصيرة للكاتبة والروائية إلهام قطب، تحت عنوان “نيجرا”، تتناول من خلالها اختلاف اللون وظاهرة التنمر التى باتت منتشرة فى هذا العصر.

وإلهام محمد قطب، هى كاتبة أدبية و عضو إتحاد كتاب مصر وعضو جمعية الكاتبات والأديبات المصريات وعضو نادى القصه المصرى وعضو اتيليه القاهرة وهى من مواليد القاهره عام 1971م وحاصلة على ليسانس اللغة الإسبانية وآدابها من كلية الآداب جامعة القاهرة ( القسم الاسبانى ) دفعة 1992م، و صدر لها ٩٧ سبعة وتسعين كتابًا وعملًا أدبيًا.

وللكاتبة العديد والكثير من المقالات الادبية و القصص القصيرة فى العديد من المجلات الأدبية الشهرية؛ مثل أدب ونقد والقارئ والقصة ومجلة الشباب ودار الهلال.

وقد عقدت الكاتبة الكثير، والعديد من الندوات العامة، فى المكتبات الثقافية العامة.