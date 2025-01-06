محافظ أسوان يتفقد مشروع إنشاء محطة تنقية مياه الشرب ببلانة بنصر النوبة

استكمل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، جولاته بتفقد المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة " بمركز نصر النوبة.

وتفقد المحافظ مشروع إنشاء محطة تنقية مياه الشرب ببلانة، والتى تعتبر أول محطة يتم تغذيتها مباشرة من نهر النيل، وتم تنفيذ الأعمال المدنية فيها بنسبة 85 %، وجارى توريد المعدات الكهروميكانيكية حيث تقع المحطة على مساحة 7 آلاف م2 ، وتصل تكلفتها إلى 177 مليون جنيه بطاقة 15 ألف م3/ يوم حيث يهدف إنشاء المحطة إلى توفير وتحسين خدمات مياه الشرب لخدمة أكثر من 25 ألف نسمة داخل 7 قرى هى بلانة أول وثانى وثالث وأدندان وأبو سمبل وتوشكى وتوماس وعافية ، ومن المقرر الإنتهاء من المشروع والتشغيل التجريبى له بنهاية يونيو القادم .

محافظ أسوان يتفقد مشروع إنشاء محطة تنقية مياه الشرب ببلانة

العام الحالي سيشهد جنى كثير من ثمار الإنجازات

كما تفقد المحافظ محطة مياه الشرب الحالية بطاقة 2000 م3/يوم والمجاورة للمحطة الجديدة، وأكد الدكتور إسماعيل كمال خلال جولته برفقة القيادات البرلمانية والتنفيذية على أن العام الحالي سيشهد جنى كثير من ثمار الإنجازات لكافة المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية داخل 5 مراكز و39 قرية رئيسية و 116 قرية فرعية و380 نجع وكفر وتابع، فإنه تم وجارى تنفيذ أكثر من 2000 مشروع ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ 19 مشروع للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات عالية.

ولفت إلى أننا نعمل للإسراع بوتيرة العمل لكافة المشروعات الجارى تنفيذها بمختلف قطاعات العمل العام ليتم نهوها وفقاً للتوقتيات الزمنية المحددة لها .

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