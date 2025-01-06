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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

يائير لابيد: حكومة نتنياهو تقود إسرائيل من كارثة إلى أخرى

يائير لابيد زعيم
يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية
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أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقود إسرائيل من كارثة إلى أخرى، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين.

فيما حمل زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الحكومة ونتنياهو مسئولية عملية كدوميم: "أنتم الحكومة وأنتم من تقودون إسرائيل من كارثة إلى أخرى".

وعلق "نتنياهو" على عملية قلقيلية الفدائية التي قام بها مقاومون تمكنوا من الهرب من قوات الأمن الصهيونية وهو ما أدى إلى إشعال غضب المحتلين، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

واعتبر نتنياهو أن العملية غير مقبولة على الاطلاق وإنها لن تمر دون رد قوي وحاسم متوعدًا كل من تعاونوا وسهلوا وصول المقاومين وتنفيذهم العملية، واصفًا المقاومين والفدائيين بـ "القتلة" لنفيه القاطع حق الفلسطينيين في مقاومته، قائلًا: "سنصل إلى القتلة وسنحاسبهم مع كل من ساعدهم ولن نستثني أحدًا".

يائير لابيد بنيامين نتنياهو زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس الوزراء الاسرائيلي القاهرة الاخبارية إسرائيل