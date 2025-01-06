محافظ الفيوم يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة الأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأعرب المحافظ، عن أصدق التهاني القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مشيداً بما تقوم به الكنائس في إرساء قيم التسامح والمحبة، ومتمنياً أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداسته وعلى جميع المواطنين الأقباط بموفور الصحة والعافية، وأن يُحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي واازدهار، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.