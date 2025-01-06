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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير عام بني سويف يبحث إجراءات تنفيذ مشروعات الصرف المُغطى للأراضي الزراعية

اجتماع السكرتير العام
اجتماع السكرتير العام ببني سويف
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عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لبني سويف، اجتماعًا بحضور اللجنة المُشكلة لمتابعة الإجراءات الخاصة بتحصيل مستحقات الدولة عن مشروعات تطوير الصرف االمُغطى للأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

 ناقش الاجتماع  ما قامت به اللجنة خلال الفترة الأخيرة، ومتابعة مستجدات وسير العمل في مشروعات تطوير الصرف الزراعي المغطى، حيث تم استعراض الإجراءات والخطوة اللازمة لزيادة التحصيل عن تلك المشروعات، مع التأكيد على تضافر الجهود والتنسيق لتذليل أي معوقات في هذا الجانب وذلك بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

 حضر الاجتماع : أعضاء اللجنة من مسؤولى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة، ووكلاء وزارات  الري ،  الزراعة، المساحة، الضرائب العقارية، الصرف وتفتيش تطوير ري بني سويف.

السكرتير العام لبني سويف أعضاء اللجنة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار معوقات تنفيذ مشروعات سكرتير عام ودعم اتخاذ القرار