تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مركز الغسيل الكلوى ببلانة ، والذى تم تشطيبه وتجهيزه بالجهود الذاتية حيث يضم 5 ماكينات للغسيل الكلوى ومخطط أن تصل طاقته إلى 15 ماكينة لتقديم الخدمة العلاجية لـ 15 حالة مرضية ، ليتم تشغيله فعلياً خلال شهر .

محافظ أسوان يتفقد مركز الغسيل الكلوى ببلانة بنصر النوبة

وأثناء تفقده لمكونات المركز برفقه النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب، والدكتور محمد سعيد مدير مديرية الصحة ، ومحمد عبد العزيز رئيس مركز ومدينة نصر النوبة ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الإهتمام بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطن الأسوانى يأتى على رأس أولويات العمل التنفيذى وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

العمل على قدم وساق للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل

لافتاً إلى أنه يتم العمل على قدم وساق للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل داخل 112 مركز طبى ووحدة صحية و 11 مستشفى ، والتى تساهم بشكل مباشر فى الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين داخل الصروح والمنشآت الصحية التى أصبحت تمتلك كافة المقومات والعناصر من الأجهزة والكوادر البشرية لأطقم الأطباء والتمريض لتقديم الخدمة والرعاية المتكاملة لكل مواطن .

1000167090

1000167088

1000167087