2800 مواطن استفادوا من القافلة المتكاملة المجانية بقرية نشا بالدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال القافلة المجانية المتكاملة التي أقيمت بقرية نشا مركز نبروه، واستفاد منها 2800 مواطن من المترددين على القافلة، من خلال الكشف واجراء التحاليل الطبية والأشعة باستخدام جهاز السونار وصرف العلاج بالمجان.

وأكد أن القوافل العلاجية بمختلف أنواعها تنطلق في جميع مراكز ومدن المحافظة لتوفير خدمات طبية وعلاجية مجانية للمواطنين وفقا لخطة القوافل الطبية والمتكاملة والتي تقدمها أكثر من جهة انطلاقا من الحرص على صحة وسلامة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

حيث قام فريق القوافل التنموية المتكاملة، تحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبرئاسة اللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة، واشراف الأستاذ عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، والدكتور ابراهيم شبكة رئيس مركز ومدينة نبروه، بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للتدريب والتنمية، بتسيير قافلة صحية وارشادية وبيطرية وزراعية، بقرية نشا التابعة لمركز ومدينة نبروه، بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية الدقهلية، ومديرية الطب البيطري، ومستشفي بروك الخيري لرعاية الحيوان ومديرية الزراعة وإدارة الإنتاج الحيواني بالمحافظة، والمكتبه المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة.

كما تم تقديم التوعية الإرشادية عن الأمراض المشتركة وطرق الوقاية منها وتثقيف صحي للأطفال من الهلال الاحمر المصري فرع الدقهلية وأنشطة متنوعة لرفع الوعي لدى الأطفال.





من جهتها قالت الدكتورة إيمان سماحة مدير إدارة الإنتاج الحيواني بالمحافظة ومنسق عام القوافل أن القافلة المجانية ضمن أنشطة القوافل التنموية المتكاملة، وقدمت خدمات متكاملة لعدد 2800 من المواطنين في قرية نشا.

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