الفلبين تشهد نشاطا زلزاليا تزامنا مع ثوران بركان "كانلاون"

شهدت الفلبين، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، نشاطا زلزاليا، تزامنا مع ثوران بركان "كانلاون" في جزيرة "نيجروس"، وفقا لما ذكره المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل.



ونقلت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية، عن مدير المعهد، تيريسيتو باكولكول، اليوم الاثنين، القول "تم تسجيل 37 زلزالا في المنطقة المحيطة بالبركان" مشيرا إلى أنه تقرر الإبقاء على مستوى التأهب عند المستوى الثالث على مقياس مكون من خمسة مستويات بسبب استمرار النشاط البركاني.

وسجل المعهد 3639 طنا من انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت من بركان "كانلاون" في الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما حث المعهد الحكومات المحلية على إخلاء المنطقة المحيطة بفوهة البركان للحفاظ على أرواح المواطنين.

جدير بالذكر أن السلطات قامت - خلال سبتمبر الماضي - بإجلاء المئات من السكان المقيمين في مناطق متاخمة لبركان "كانلاون"؛ بعد أن أطلق آلاف الأطنان من الغازات الضارة في يوم واحد.