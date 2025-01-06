ads
الإثنين 06 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الفلبين تشهد نشاطا زلزاليا تزامنا مع ثوران بركان "كانلاون"

براكين
براكين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت الفلبين، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، نشاطا زلزاليا، تزامنا مع ثوران بركان "كانلاون" في جزيرة "نيجروس"، وفقا لما ذكره المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل.


ونقلت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية، عن مدير المعهد، تيريسيتو باكولكول، اليوم الاثنين، القول "تم تسجيل 37 زلزالا في المنطقة المحيطة بالبركان" مشيرا إلى أنه تقرر الإبقاء على مستوى التأهب عند المستوى الثالث على مقياس مكون من خمسة مستويات بسبب استمرار النشاط البركاني.
وسجل المعهد 3639 طنا من انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت من بركان "كانلاون" في الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما حث المعهد الحكومات المحلية على إخلاء المنطقة المحيطة بفوهة البركان للحفاظ على أرواح المواطنين.
جدير بالذكر أن السلطات قامت - خلال سبتمبر الماضي - بإجلاء المئات من السكان المقيمين في مناطق متاخمة لبركان "كانلاون"؛ بعد أن أطلق آلاف الأطنان من الغازات الضارة في يوم واحد.

الفلبين نشاطا زلزاليا ثوران بركان